50 ans après, les massacres de 1972 continuent de meurtrir le Burundi

information fournie par AFP Video • 28/04/2022 à 10:43

En 1972, une insurrection Hutu éclate contre les Tutsis du Burundi. La répression menée par le pouvoir Tutsi se transforme rapidement en massacres systématiques des membres de l’élite Hutu, d’après les estimations entre 100.000 et 300.000 personnes sont mortes. En décembre 2021 la Commission vérité et réconciliation, mise en place par l'Etat a affirmé que les massacres de 1972 constituaient un crime de génocide et un crime contre l’humanité. 50 ans après pour les Burundais la douleur est toujours aussi vive.