A Paris, s'est ouvert ce mardi, le premier sommet des peuples autochtones. 25 représentants de 6 pay vont tenter de parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts communs, notamment la préservation des forêts indispensables à leur survie et à leurs cultures. Ils évoqueront aussi leurs modes de vie menacés. La semaine dernière, la tribu Awa, qui vit coupée du monde au Brésil, était d'ailleurs sortie de la forêt poussée par la faim. Un contact volontaire qui les expose aux maladies.
1er sommet des peuples autochtones: un mode de vie menacé
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