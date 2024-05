information fournie par AFP Video • 01/05/2024 à 14:17

"La casse sociale, c'est plus possible. La réforme de l'assurance chômage, elle est violente et injustifiée", dénonce Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, lors de la traditionnelle manifestation du 1er mai à Paris. "Avec ce gouvernement, c'est tapis rouge pour les PDG et les actionnaires et par contre la diète pour les salariés", ajoute-t-elle. SONORE