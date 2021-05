AFP Video • 01/05/2021 à 15:41

"Le +quoi qu'il en coûte+ va beaucoup aux entreprises et sert à licencier et à délocaliser", déplore le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, avant le défilé du 1er mai, qui appelle à ce que ces fonds aillent plutôt aux services publics et au maintien de l'emploi en France.