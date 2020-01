"1917", immersion en temps réel dans les tranchées

France 24 • 15/01/2020 à 16:11

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Et notamment "1917" de Sam Mendes, le réalisateur d'"American beauty", "Les noces rebelles" ou encore "Skyfall". Tourné en un unique plan séquence, le film nous plonge en temps réel dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. galement au programme : "Selfie", une comédie à l'heure des réseaux sociaux, et une rétrospective consacrée à Paul Schrader, génie méconnu du cinéma américain.