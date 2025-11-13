"Ça doit être une commémoration qui nous invite à l'action, qui nous invite à la vigilance, qui nous invite au combat pour la défense des valeurs de la République, celles auxquelles on croit, celles qui ont été attaquées par cet islamisme qui a tué" déclare le chef de file des députés LR venu déposer une gerbe devant le Bataclan en hommage aux victimes des attaques du 13-Novembre 2015.
13-Novembre: Wauquiez (LR) invite à "défendre ce à quoi on tient"
