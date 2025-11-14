Emmanuel Macron affirme que la Nation se porte "garante du combat perpétuel" contre le jihadisme, dix ans après les attentats du 13-Novembre, les plus meurtriers jamais commis en France, lors de la cérémonie de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, au jardin mémoriel inauguré au coeur de Paris.
13-Novembre: Macron met en garde contre un jihadisme qui "renaît sous une autre forme"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro