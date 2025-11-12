Les Bleus ont "une pensée pour tous les Français", a déclaré mercredi leur capitaine Kylian Mbappé, à la veille du match contre l'Ukraine, dix ans après les attentats dans la capitale française.
13-Novembre: les Bleus "ont une pensée pour tous les Français" (Mbappé)
