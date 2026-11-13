Un hommage est rendu à Saint-Denis aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 au Stade de France, en présence notamment du ministre de l'intérieur, Laurent Nuñez, du maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko et du président de Life for Paris, Arthur Dénouveaux.
13 novembre : hommage aux victimes au stade de France à Saint-Denis
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