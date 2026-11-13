Onze ans après le 13 novembre 2015, un hommage a été rendu vendredi devant les terrasses et la salle de concert du Bataclan à Paris et devant le Stade de France, à Saint-Denis. Les attentats avaient fait en tout 132 morts et des centaines de blessés.
13 novembre : hommage aux victimes à Paris et Saint-Denis
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