Au jardin mémoriel du 13 novembre 2015, une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats qui ont fait 132 morts à Paris et Saint-Denis, s'est tenue dix ans jour pour jour après ces attentats jihadistes.
13-Novembre: à Paris, dix ans après, un hommage émouvant et en musique aux 132 victimes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro