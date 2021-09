11-Septembre: Cérémonie pour les victimes du vol United Airlines 93

information fournie par AFP Video • 11/09/2021 à 12:54

Des proches, invités et membres de l'association Friends of Flight 93 ont rendu hommage aux 40 passagers et membres d'équipage du vol United Airlines 93, qui sont morts le 11 septembre 2001 lorsque l'avion s'est écrasé dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie, après avoir été détourné par des terroristes. Lors d'une cérémonie à quelques heures de la commémoration du 20e anniversaire des attentats, des bougies sont placées sous les noms des victimes au mémorial Flight 93 National Memorial, sur le site du crash.