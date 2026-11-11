"Maudite soit la guerre", lance Jean-Luc Mélenchon devant le monument aux morts de Gentioux, dans la Creuse, lors d'une cérémonie de commémoration de l'Armistice de 1918. "Il faut que la Russie évacue l'Ukraine où elle n'a rien à faire", déclare à cette occasion le leader insoumis et candidat à l'élection présidentielle, réaffirmant également qu'une modification de frontières ne pouvait se faire sans "demander aux populations leur avis". IMAGES
11-Novembre: "Maudite soit la guerre", clame Mélenchon dans la Creuse
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