 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

11-Novembre: "Maudite soit la guerre", clame Mélenchon dans la Creuse

information fournie par AFP Video 11/11/2026 à 17:43

"Maudite soit la guerre", lance Jean-Luc Mélenchon devant le monument aux morts de Gentioux, dans la Creuse, lors d'une cérémonie de commémoration de l'Armistice de 1918. "Il faut que la Russie évacue l'Ukraine où elle n'a rien à faire", déclare à cette occasion le leader insoumis et candidat à l'élection présidentielle, réaffirmant également qu'une modification de frontières ne pouvait se faire sans "demander aux populations leur avis". IMAGES

Guerre en Ukraine
Jean-Luc Melenchon
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Humanitaire et garanties de sécurité au coeur des pourparlers Ukraine-Russie

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Le chef du Pentagone critique la procédure de destitution lancée contre lui

information fournie par AFP Video 10 nov.
3

Nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation, marquée par l'agression d'une élue

information fournie par AFP 10 nov.
22
4

En commission, les députés refusent l'organisation d'un débat sur la pétition contre CNews

information fournie par AFP 10 nov.
13
5

"Allez et soyez saints" lance Léon XIV lors d'une deuxième messe géante en Argentine

information fournie par AFP 10 nov.
6

Crise dans l'éducation : étudiants, lycéens et enseignants manifestent à Paris

information fournie par AFP Video 10 nov.
7

En Egypte, "l'intensification des atteintes à la liberté de la presse"

information fournie par France 24 06:30
8

Au Pakistan, le combat d'agriculteurs contre des entreprises allemandes après des inondations

information fournie par AFP Video 10:07
1

Procès Inass Touloub: sur l'A10, un témoin "pris de panique" devant un corps "tuméfié"

information fournie par AFP 03 nov.
3
2

Un A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe

information fournie par AFP 05 nov.
3

Primaire de la droite et du centre: "les héritiers du macronisme" ne pourront pas la gagner, affirme Retailleau

information fournie par AFP 05 nov.
6
4

-20 % sur le pétrole en 48 heures : la fin de la crise inflationniste ?

information fournie par Ecorama 05 nov.
5

Bloqué par des manifestants hostiles, Glucksmann quitte la manifestation sans avoir pu défiler

information fournie par AFP 05 nov.
2
6

Images de l'A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe

information fournie par AFP Video 05 nov.
7

Présidentielle : Retailleau propose une primaire en début "février au plus tard"

information fournie par AFP Video 05 nov.
8

Hong Kong : le militant pro-démocratie Joshua Wong condamné à 10 ans de prison supplémentaires

information fournie par AFP 05 nov.
7
1

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
3

Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama 13 oct.
4

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
1
5

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
6

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
7

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
8

Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

information fournie par SG Bourse 14 oct.

2 commentaires

  • 17:52

    Bravo Chonchon, Poutine ne demande rien d'autre, après avoir tué ou déporté les Ukrainiens du Dombass et de Crimée. Un référendum !

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank