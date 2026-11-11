Emmanuel Macron préside la cérémonie du 108e anniversaire de l'Armistice de 1918 à l'Arc de Triomphe à Paris, passant en revue les troupes avant de se recueillir devant la tombe du Soldat inconnu. IMAGES
11-Novembre : Macron commémore le 108e anniversaire de l’Armistice
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro