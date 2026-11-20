information fournie par Ecorama • 20/11/2026 à 14:10

Jean-Luc Mélenchon promet de dégager jusqu’à 100 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires grâce à une profonde refonte de la fiscalité du patrimoine, des successions, des multinationales et des grandes fortunes. Ses opposants dénoncent un risque de décrochage économique et de fuite des capitaux, tandis que ses partisans estiment que ces mesures permettraient de financer les services publics et de réduire les inégalités. La faisabilité budgétaire de ce programme et ses conséquences économiques sont au cœur du débat. Débat entre Christophe Ramaux, maître de conférences en économie à la Sorbonne, et Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’Éco, dans l’émission On va pas se fâcher du 20 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.