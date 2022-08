100% ETF : bien choisir ses ETF

information fournie par Boursorama • 30/08/2022 à 15:17

100% ETF. Deux fois par mois, avec iShares, l'émission pour bien comprendre et utiliser les ETF.

Au programme de ce numéro, l'explication d'un terme clé pour l'investissement en general et l'investissement en ETF en particulier. Aujourd'hui, ce terme, c'est nav pour "net asset value". Mais quelle est la différence entre la nav et le prix de marché ? Réponse dans la vidéo.

L'entretien est lui consacré à la bonne façon de choisir ses ETF en fonction de son scénario d'investissement. Pour faire la lumière sur ces deux sujets, Isaure Chabannes directrice Ventes iShares France, chez BlackRock était sur le plateau de notre émission.