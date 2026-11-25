Ce mercredi marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Malgré des progrès importants au cours des 30 dernières années, les stéréotypes restent profondément ancrés. Dans certains pays, les lois reculent et souvent les ressources sont insuffisantes pour venir en aide aux filles et aux femmes. Ces violences constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde selon l'ONU.
1 femme est tuée par un proche toutes les 11 minutes
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