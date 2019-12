Matériel de ski: faut-il acheter ou louer?

Ververidis Vasilis/Shutterstock / Ververidis Vasilis

Chaque hiver, vous vous interrogez sur l'opportunité d'acheter un matériel de ski pour vous et vos proches. En effet, le budget à prévoir pour des skis, des chaussures et des bâtons n'est pas négligeable par rapport à la location. Avant de vous décider, prenez en compte la fréquence de vos séjours à la montagne ainsi que le niveau et l'âge du skieur.

Location ou achat de matériel de ski: cela dépend de la fréquence de vos séjours

Avant de choisir l'achat ou la location de votre matériel de ski, il est nécessaire d'estimer le coût de chaque option. Si vous décidez d'acheter vos skis, chaussures et bâtons, il faut compter un budget minimum de 600 €. Pour la location, le prix pour une semaine se situe entre 150 € et 200 €. Toutefois, si vous savez exploiter les promotions (réservation en avance, Black Friday, code promotionnel pour les clients réguliers...), vous pouvez payer jusqu'à 40 % moins cher, soit 120 € la semaine pour le matériel le plus récent et le plus technique.

Compte tenu de ces éléments et d'un point de vue financier, la location est à privilégier pour ceux ne skiant pas plus d'une semaine par an. Au delà, il peut être intéressant d'envisager l'achat. En effet, vous êtes alors en mesure d'amortir votre matériel en deux à trois saisons.

L'âge et le niveau du skieur sont à prendre en compte

À noter: en cas d'achat, pensez au stockage durant l'année et au transport sur votre lieu de vacances. En effet, le matériel est volumineux, ce qui engendre quelques coûts supplémentaires (porte-skis pour une voiture, suppléments pour le train et l'avion).

Dans le même temps, votre niveau de ski constitue également un critère. Si vous êtes débutant ou encore en phase de progression, la location est plus adaptée. Ainsi, vous pourrez faire évoluer votre matériel au fur et à mesure de vos progrès. D'autant que les loueurs proposent différentes formules en fonction du niveau de ski. Si vous avez des enfants, n'investissez pas dans du matériel neuf. Leur évolution physique comme leurs progrès le rendront vite dépassé.

Il existe des solutions pour réduire le budget d'un achat

À savoir: la revente de skis et chaussures est très difficile. N'espérez pas récupérer plus de 20 % de votre investissement.

Si vous souhaitez acheter votre matériel de ski et si votre budget est limité, vous pouvez attendre le printemps pour bénéficier des promotions de fin de saison. La réduction peut atteindre 50 % du prix des skis et des chaussures. Vous pouvez également racheter du matériel auprès d'un magasin de location. Les rabais sont encore plus importants.

Vous pouvez aussi choisir de n'acheter que les chaussures. En effet, il s'agit de l'équipement le plus important pour votre confort. Le chausson d'une chaussure de location se détériore tout au long de la saison en fonction des différentes formes de pied ainsi posséder vos propres chaussures vous permet de bénéficier d'une paire «sur-mesure».

L'achat du matériel de ski est rentable pour les skieurs les plus assidus. Il est à éviter pour les skieurs jeunes ou encore en phase de progression. Pour les budgets réduits, l'achat des seules chaussures ou de skis d'occasion est envisageable.