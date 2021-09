Livret A et LDDS: optimisez la rémunération de vos liquidités

Livret A et Livret LDDS: faites jouer la concurrence pour obtenir un meilleur rendement. crédit photo : Indee.stocker19/Shutterstock / Indee.stocker19

Avec des taux d’intérêt très bas, les performances des livrets d’épargne ne protègent plus contre l’inflation. Ils sont pourtant incontournables pour sécuriser vos liquidités. Toutefois, vous pouvez faire jouer la concurrence pour tenter d’obtenir un meilleur rendement.

Sommaire:

Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS): des porte-monnaie sécurisés

Adoptez une stratégie de court-terme opportuniste

Totalement liquides, sans frais et entièrement défiscalisés, les livrets d’épargne réglementés type livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) sont idéaux pour abriter votre épargne de précaution. L’argent placé sur ces livrets ne supporte aucun risque de perte et il peut être récupéré à tout moment pour faire face à vos dépenses imprévues. Toutefois, leur rémunération est fixée à 0,5 % depuis février 2020, soit deux fois moins que l’inflation.

Si vous avez des revenus modestes, vous pouvez profiter d’un rendement plus intéressant en souscrivant un Livret d’Epargne Populaire (LEP). Disposant des mêmes avantages que le livret A et le LDDS, il vous offrira le double de rémunération, soit 1 % d’intérêts par an. Les versements sur le LEP sont plafonnés à 7 700 €.

Si vos livrets défiscalisés sont remplis, vous pouvez souscrire un livret bancaire ordinaire. De nombreux établissements financiers proposent des taux promotionnels aux nouveaux souscripteurs, pouvant grimper jusqu’à 2 % en septembre 2021.



Ces taux boostés sont généralement appliqués dans la limite d’un certain plafond de dépôt (100 000 € par exemple) ou pendant une certaine durée (2 à 3 mois le plus souvent). Les livrets bancaires ordinaires ne sont pas défiscalisés, contrairement aux livrets réglementés. Les intérêts obtenus sont soumis à un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 % lors de leur encaissement, englobant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Les épargnants peuvent toutefois renoncer à ce Prélèvement Forfaitaire Unique et soumettre leurs intérêts distinctement au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.