Assurance-vie: adaptez votre stratégie à vos objectifs

L’encours de l’assurance-vie

Fin juillet 2021, l’encours global des contrats d’assurance-vie souscrits s’élevait à 1 848 milliards d’euros, selon les chiffres publiés par la Fédération Française de l’Assurance (FFA). Soit près de 4 fois plus que l’encours cumulé du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS). Ces autres placements plébiscités par les Français s’établissaient à 469,1 milliards d’euros à la fin du mois de juin 2021.