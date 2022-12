4 raisons d’investir dans les terres agricoles

Les terres agricoles permettent aux investisseurs de diversifier leur épargne crédit photo : GettyImages

Moins connues que les forêts ou les vignes, les terres agricoles intéressent de plus en plus d’investisseurs particuliers qui souhaitent diversifier leur portefeuille. Les terres agricoles représentent des actifs tangibles. Ce type d’investissement garantit un taux de rendement modeste. Cependant il offre une fiscalité avantageuse. De plus, l’augmentation régulière des prix fonciers peut permettre d’offrir une plus-value intéressante aux investisseurs lors de la revente des biens. À combien s’élève le ticket d’entrée ? Est-il préférable d’investir en direct ou via un groupement foncier agricole (GFA) ? Quels sont les points de vigilance ? Voici nos conseils pour investir dans les terres agricoles.

Sommaire:

Terres agricoles: une opportunité pour diversifier vos placements

Investir dans un terrain agricole est un bon moyen de diversifier votre patrimoine. En effet, cela vous permet de différencier votre investissement des placements “classiques” (en immobilier, en actions...). C’est également une excellente opportunité de flécher votre épargne vers des investissements pourvus de sens . Lorsque vous choisissez d’investir dans un terrain agricole, la localisation est un facteur déterminant. Avant de vous lancer, il est donc essentiel d’étudier la nature des terres en question et leur emplacement.

Le foncier agricole peut être considéré comme une valeur refuge intéressante. Il souffre pourtant d’un déficit d’image par rapport à d’autres actifs réels. L’ investissement dans les forêts ou les vignes est plus plébiscité. Pourtant, le foncier agricole est un actif tangible. Il peut être valorisé par la hausse actuelle des matières premières. De plus, en dépit des réticences des investisseurs, ce type d’investissement offre une rentabilité attractive. “Dans l’Hexagone, l’évolution du prix des terres agricoles augmente peut-être de manière moins spectaculaire que celle des vignes, mais connaît aussi moins d’à-coups. Le prix de l’hectare progresse en effet de manière linéaire d’environ 2% par an depuis une quinzaine d’années”, précise Stéphane Hamon, directeur général de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de Normandie. De surcroît, le foncier agricole français reste l’un des moins chers d’Europe, ce qui laisse envisager un “réel potentiel d’appréciation”.

Le rendement et le prix d’achat des terres agricoles dépendent de la localisation

Selon la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural), le marché des terres agricoles a été très dynamique en 2021. En effet, 103.500 transactions ont été enregistrées (+19,2 % sur un an), pour une surface totale de 467.800 hectares (+15,1% sur un an) et 6,8 milliards d’euros en valeur (+23,5%). Le prix moyen d’un hectare de terre ou de pré libre non bâti s’affiche à 5.940 euros. En moyenne, il est de 7.270 euros/ha dans les zones de grandes cultures, et de 4.570 euros/ha dans les zones d’élevage bovin. Pour les terres et prés loués non bâtis, le prix moyen d’un hectare est de 4.910 euros. Dans le détail, cela correspond à 6.260 euros/ha dans les zones de grandes cultures et 3.690 euros/ha dans les zones d’élevage bovin.

Le marché foncier agricole déjà loué représente environ 75% des surfaces en question. Selon Agrifrance, au moment de l’achat, la décote d’une terre louée est en moyenne de 25%. Pour un propriétaire-bailleur, le foncier loué vaut en moyenne entre 4.010 et 6.530 euros par hectare. Le rendement locatif brut du foncier agricole loué s’établit à 2,7% par an. Il oscille entre 1,5% et 5%, selon les prix du foncier dans le secteur géographique concerné et la nature des productions.

Quelles sont les particularités des baux pour les terres agricoles louées?

Quand vous décidez d’investir dans une parcelle agricole, vous devez mettre les terres à disposition d’un exploitant en contrepartie d’un loyer fixe. Celui-ci est appelé “fermage”. Vos terres peuvent également être déjà louées par un exploitant. Dans ce cas, soyez vigilant quant au bail en vigueur. En effet, la location ou “mise à bail” de foncier agricole est très réglementée par le Code rural. Il existe plusieurs types de baux, de durées et de conditions de renouvellement différents. Leur durée est plus longue que celle d’un bail immobilier civil ou commercial, soit de 9 à 18 ans ou 25 ans. Quelle que soit la durée de votre bail, il est renouvelable au bout de 9 ans.

En tant que propriétaire d’une terre agricole louée, vous ne pouvez pas fixer le montant de votre loyer librement. Celui-ci est encadré par la Safer au niveau régional. Le montant du loyer, ou fermage, est fixé par arrêté préfectoral. Il est de l’ordre de 200 euros par hectare et par an en moyenne (entre 150 et 220 euros). Avant d’envisager l’acquisition d’une parcelle, il est donc essentiel de vous renseigner sur les plafonds en vigueur.

Par ailleurs, les conditions de résiliation du bail sont très encadrées. Cette rigidité a pour but de permettre la stabilité et le bon fonctionnement des exploitations. Ces conditions concernent la reprise par le bailleur afin d’exploiter lui-même la terre ou des événements graves (décès, incapacité de travail, destruction du bien...). La résiliation unilatérale d’un bail est possible uniquement quand celui-ci est signé pour une durée de 25 ans.

Combien coûte l’investissement dans une terre agricole?

Investir dans une terre agricole peut offrir une rentabilité moyenne de 2%. La plus-value à la revente peut représenter une source de profit importante, surtout si des changements s’opèrent. Par exemple, il est possible que le terrain devienne constructible. C’est parfois le cas quand la ville voisine étend ses zones d’habitation. En revanche, sachez que les Safer possèdent un droit de préemption de 2 mois sur les transactions impliquant des biens immobiliers ruraux. Cette clause vise à limiter le phénomène de spéculation.

Dans le département des Hauts-de-France et de l’Île-de-France, le prix des terres dépasse fréquemment les 8.000 euros/ha. En effet, les prix d’achat moyens culminent à plus de 12.000 euros/ha pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les prix sont également élevés dans le sud-est de la France, notamment dans les Bouches-du-Rhône (17.000 euros/ha), le Var (12.700 euros/ha) et le Vaucluse (15.000 euros/ha). Le quart sud-ouest se situe dans la moyenne haute, avec des prix compris entre 6.500 euros/ha dans le département du Tarn et 8.100 euros/ha pour le Lot-et-Garonne. Enfin, le prix de l’hectare de terre s’affiche autour de 3.000 euros/ha en Vendée, dans les Deux-Sèvres, en Haute-Vienne ou en Corrèze.

Le montant d’un investissement en direct dans une terre agricole est difficile à évaluer. En effet, il peut varier en fonction de la taille et de la localisation de la parcelle et du bâti. Pour acheter une parcelle, il faut compter en moyenne un budget de 200.000 euros. Cependant, l’investissement de départ peut monter jusqu’à 500.000 euros pour les terres les mieux placées. Une ferme achetée en direct peut coûter entre 350.000 euros et 2 millions d’euros, selon la localisation, la surface et la qualité des bâtiments.

La démarche pour acheter un terrain agricole peut s’avérer ardue. Il s’agit d’un marché très encadré, avec un droit rural complexe et des prix variables d’une région à l’autre. En conséquence, ce marché reste peu accessible aux particuliers non initiés. D’autre part, le placement est peu liquide. Dans la mesure où le prix des terres louées est décoté de 20% à 25% par rapport à des terres libres, il est intéressant d’attendre la fin du bail pour céder vos terres. Or, les baux peuvent être reconduits automatiquement et sur de très longues durées. L’achat de terres agricoles en direct peut donc relever du casse-tête.

Pourquoi investir sur les groupements fonciers agricoles (GFA)?

Pour ces raisons, de nombreux investisseurs se tournent vers les groupements fonciers agricoles (GFA). Ceux-ci sont conçus sur le même modèle que les groupements fonciers viticoles (GFV) et les groupements fonciers forestiers (GFF) . En passant par ces organismes, vous avez la possibilité d’acheter des parts d’une parcelle. Les modalités d’acquisition sont simplifiées, le ticket d’entrée est plus abordable, et les avantages fiscaux sont les mêmes que pour un investissement en direct.

Le GFA est une forme de société civile immobilière (SCI) agricole dont l’objet est l’achat et la location de terres. Ce sont des organismes associatifs, publics ou privés, constitués dans le but d’acheter des terres et de permettre à des agriculteurs de s’y installer. Les parcelles sont divisées en parts. Leur prix varie entre quelques dizaines et plusieurs milliers d’euros. Le ticket d’entrée se situe aux alentours de 1.000 à 2.000 euros. L’investissement moyen est de 20.000 euros. Certaines structures foncières solidaires comme Terre de Liens font appel à l’épargne de plus petits porteurs. Pour cela, elles proposent des tickets d’entrée autour de 100 euros. Des établissements bancaires peuvent proposer d’investir dans des GFA pour des sommes plus conséquentes.

Ces investissements offrent une rentabilité comprise entre 1,5% et 3,5%. Ces rendements s’accompagnent souvent de plus-values à la vente. Il s’agit principalement d’investissements plaisirs, patrimoniaux, ou à caractère responsable, à même de répondre aux attentes des investisseurs souhaitant donner du sens à leur épargne. En effet, plusieurs foncières agricoles, comme Fermes en Vie, militent en faveur de la transition agroécologique. Elles favorisent aussi une agriculture responsable et biologique, la préservation de techniques anciennes... Pour cela, elles fournissent la garantie d’un cahier des charges exigeant en matière d’engagements. Les foncières agricoles déterminent si les associés recevront ou non des dividendes lors des assemblées générales. Le rendement à destination des investisseurs (et sa revalorisation annuelle) peut être contractuel et défini à l’entrée. En outre, certains organismes organisent un marché dit secondaire: des investisseurs entrants achètent les parts d’investisseurs sortants. Par cette opération, le placement est rendu plus liquide que dans le cas d’un investissement en direct.

Profitez d’une fiscalité attractive en investissant dans les terres agricoles

Les terres agricoles constituent un placement stable et potentiellement porteur de plus-values. Elles ont également l’avantage d’offrir l’opportunité d’une défiscalisation. Les règles fiscales applicables pour l’investissement en direct et via un GFA sont similaires. Dans les deux cas, les loyers ou fermages reçus sont considérés comme des revenus fonciers. Ils sont imposés au régime réel ou au micro-foncier , en fonction de vos critères d’éligibilité et de vos choix. Renseignez-vous afin de choisir le régime le plus avantageux et le plus adapté à votre situation.

Les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) bénéficient d’un abattement à hauteur de 75% de la valeur de leur investissement, jusqu’à 101.897 euros. L’abattement au-delà de ce montant est de 50%. Toutefois, pour en bénéficier, vous devez vous engager à conserver le bail au moins 18 ans.

Au moment de la revente, vous êtes soumis à la fiscalité des plus-values immobilières, après déductions d’abattements spécifiques. Si votre parcelle ou la valeur de vos parts n’excède pas 100.000 euros, 75% sont exonérés de droits de mutation. L’exonération est de 50% pour les sommes excédant 100.000 euros.

Vous êtes exonéré de droits de donation et de succession sur vos terres agricoles à hauteur de 75% de leur valeur. Cette exonération s’applique sur une valeur plafond de 300.000 euros. Quand votre terrain vaut plus, vous êtes exonéré de droits de succession et donation à hauteur de 50 % pour les sommes excédant 300.000 euros. Toutefois, le cédant doit avoir détenu ses parts au moins 2 ans avant de les transmettre. Le bénéficiaire doit les conserver au moins 5 ans.