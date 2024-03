Yaourts hyper-protéinés : vraie tendance, fausses promesses ?

En 2023, ce segment de l’ultra-frais a généré plus de 82 millions d’euros de chiffre d’affaires. Mais derrière les étiquettes et les promesses des industriels, les questions sur la composition de ces produits subsistent.

Depuis 2019, les desserts hyper-protéinés se sont fait une place de choix au rayon des yaourts. Danone a été le pionnier sur le segment avec HiPro, sa marque lancée aux Etats-Unis en 2015 puis importée en France. Nestlé s’est ensuite lancé avec Lindahls avant que ne s'immisce le petit dernier, Arla, une entreprise danoise. La promesse ? Une forte teneur en protéines pour aider les sportifs dans leur alimentation quotidienne. Comme les autres yaourts, ils se déclinent sous toutes les saveurs : chocolat, café, vanille, fruits rouges, citron, noix de coco, caramel… et toutes les formes : crèmes desserts, mousses, yaourts à boire et gourdes.

John, sportif de 31 ans, et adepte de ces desserts confie utiliser les produits vendus en rayon pour «aider à la récupération après chaque séance de sport» . Il atteste avoir «commencé à en acheter il y a maintenant plus de deux ans», et depuis ne veut plus arrêter. Il en consomme «au moins cinq fois par semaine, si ce n'est plus car leur teneur en protéines est plus élevée que dans un yaourt classique», glisse-t-il. Le sportif ajoute : « c’est pratique, on peut même en consommer quand on n’est pas chez soi avec les bouteilles à emporter» . À l’instar du jeune trentenaire, de nombreux Français, soucieux de leur ligne, succombent à la tendance des yaourts hyper-protéinés pour maintenir une alimentation saine et adaptée à leur pratique sportive.

Un Français sur dix en consomme

Signe que ce segment de l’ultra-frais cartonne, les références se multiplient. En rayon, il est désormais difficile de passer à côté : les emballages noirs et durs leur permettent de se démarquer des autres yaourts. Ces packagings rappellent indéniablement ceux des fameux sachets de whey et des barres protéinés vendus dans les boutiques spécialisées en fitness. Et les chiffres, communiqués par NielsenIQ, parlent d’eux-mêmes. En deux ans, le chiffre d’affaires du secteur a été multiplié par deux. Yannis Chemlal, consultant auprès du panéliste, constate à cet égard une augmentation de 40% en valeur des ventes entre chaque année.

Conséquence de cet essor, et de l’ inflation , le prix moyen de ces références subit une augmentation incessante en rayon. De 5,91 euros en 2021, le prix au kilo est passé à 8,09 euros l’an dernier. Quant au prix moyen à l’unité, il avoisine désormais les 2,30 euros contre 1,61 euro deux ans auparavant. Mais cette augmentation ne semble pas décourager les acheteurs, puisque aujourd’hui un Français sur dix en consomme. En 2023, plus de 10.600.000 kilos de ces yaourts ont ainsi été vendus, de quoi donner des idées aux distributeurs. Dès avril, Carrefour lancera même ses propres desserts protéinés via sa marque distributeur. Tous ces indicateurs ont de quoi conforter les industriels dans leurs stratégies de développement.

«Processus de fabrication spécifique»

Mais avant de finir dans le caddie, ces yaourts suivent un processus de fabrication rigoureux. Cécile Lorenzo, directrice recherche et innovation chez Danone France insiste sur le fait que «le savoir-faire industriel mobilisé et les souches de ferments utilisées sont différents de ceux mis en œuvre pour un yaourt classique» . La gamme protéinée de Danone nécessite environ 3 fois plus de lait que dans ses autres références commercialisées et «ne contient pas de matières grasses» . Elle est en effet réalisée avec du lait écrémé et «les seuls sucres présents sont les sucres présents naturellement dans le lait. Il n'y a pas de sucres ajoutés en plus», ajoute la responsable.

Le processus dure ainsi plusieurs heures à l’usine du Pays de Bray. «Après une fermentation avec un mix spécifique de ferments, le lait caillé est séparé du sérum. C'est ce processus de fabrication spécifique qui donne sa texture consistante unique et ce qui entraîne sa composition particulièrement riche en protéines» note Cécile Lorenzo. En comparaison, pour le yaourt, «la fermentation dure plusieurs heures également mais s'effectue grâce à la combinaison de deux ferments. Il n'y a pas d'autres procédés mis en œuvre» . Une fois produit, HiPro peut ainsi avancer les arguments suivants en magasin : 100% de protéines laitières, 15 à 25 grammes de protéines par portion en fonction des produits et 0% de matières grasses ou faibles en matières grasses.

Nestlé revendique un processus similaire dans son usine de Lisieux, au Calvados. «Ils sont fabriqués à partir de lait local écrémé fermenté enrichi en protéine par un process de séparation comme pour un fromage frais et complémenté aussi de protéines de lactosérum, essentielles pour la récupération après l'effort» nous indique-t-on au service en charge de ces produits. Mais derrière cette mode, que se cache-t-il vraiment sur le plan nutritionnel ?

«C’est limite moins intéressant que des yaourts classiques»

Coralie Costi, diététicienne à Paris, nous aide à décrypter les étiquettes de ces yaourts. L’experte repère un premier bémol sur leur composition. « On observe des additifs épaississants comme l'amidon transformé de maïs et de la gomme de guar». Mais aussi des «édulcorants qui donnent le côté sucré avec l'acésulfame considéré comme dangereux car potentiellement cancérigène et des effets sur le cholestérol. Il y a aussi de la sucralose, un édulcorant de synthèse dérivé de la saccharose, traité au chlore qui aurait des effets négatifs sur le foie et les reins» . Elle constate parfois «de l’aspartame, un additif jugé dangereux présenté comme un neurotoxique» , auxquels s’ajoute du sucre dans certains cas.

Concernant leur teneur en protéines, la spécialiste se montre tout aussi sceptique. «Les marques mettent en avant 15 à 25 grammes de protéines sur l’emballage suivant le produit choisi» . Pour s’y retrouver, elle conseille de regarder ce taux pour 100 grammes et cette fois, «on est autour des 8 à 10 grammes de protéines. C’est limite moins intéressant que des yaourts classiques comme les petits-suisses et le skyr» . Concernant l’apport énergétique, Coralie concède un «pouvoir calorique raisonnable avec environ 50 à 60 calories pour 100 grammes» mais déplore les grandes portions vendues qui «encouragent à consommer pour presque 100 calories» .

La diététicienne parisienne critique également les prix pratiqués : «c’est presque trois fois plus cher que des yaourts classiques. Les Français n'ont pas forcément les moyens de mettre cet argent-là d’autant plus que si on suit les recommandations on doit manger 2 à 3 produits laitiers par jour» . Elle rappelle qu’une «liste d’ingrédients trop longue est généralement mauvais signe et doit alerter le consommateur» . Elle ne proscrit néanmoins pas ces produits : «pour une consommation occasionnelle, ils ne présentent pas de risques pour la santé avec un apport presque équivalent aux œufs ou aux poissons» . Cependant, elle met en garde «contre une consommation régulière de ces yaourts notamment si on a des allergies» et déconseille pour les enfants. Elle rappelle enfin que «le corps ne stocke pas l'excès de protéines puisqu’elles ne vont pas dans les muscles. Le système utilise la quantité qu'il lui suffit et le reste va dans les reins» . De quoi rester prudent…