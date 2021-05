Webulk est une startup française lancée en septembre 2020. Il s'agit d'une marketplace BtoB qui permet aux commerçants de commander directement auprès des producteurs bio appliquant une démarche zéro déchet. Les épiceries indépendantes peuvent alors s'approvisionner auprès de fournisseurs variés et écolos.



En 2019, le marché du vrac tous circuits confondus a engendré 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comparé à l'année précédente, cela représente une hausse de 41%. C'est vers ce secteur que s'est tourné Webulk.

Webulk : plate-forme de mise en relation des épiceries avec les producteurs bio français / iStock.com-aldomurillo

À propos de Webulk

Après le développement du circuit court dans l'agroalimentaire en France, voici qu'arrive Webulk. Ce dernier est le fruit de la collaboration entre Ulterïa et Jean Bouteille, deux sociétés engagées dans le vrac et le bio depuis plusieurs années. Leur objectif commun étant d'organiser le marché du vrac, puis de développer la consommation zéro déchet. La startup est basée dans l'Yonne, à Bazarnes. Il faut savoir que cette startup a reçu le Trophée du Vrac en 2020, et ce, dans la catégorie Services et Équipements. D'autre part, le mouvement zéro déchet quant à lui devrait désormais être pratiqué par chacun. Cela peut passer par le recyclage des épluchures de fruits et légumes, à celui des appareils électroménagers, etc.

Comment fonctionne Webulk ?

En tant que marketplace, Webulk est un outil numérique permettant aux petits commerçants de passer directement leurs commandes auprès de divers fournisseurs regroupés sur une plateforme unique et engagés zéro déchet. Les épiceries peuvent alors passer une commande depuis le site Webulk pour ensuite recevoir en une seule livraison différents produits provenant de plusieurs fournisseurs. Une livraison unique s'effectuera alors dans les 72 heures qui suivent le paiement.



Il faut aussi savoir que pour les fournisseurs, cet outil leur permet de commercialiser leurs produits à un plus grand nombre de commerçants à travers une logistique facilitée. Par ailleurs, en plus des producteurs alimentaires, la startup s'ouvre également aux producteurs non alimentaires.



Dans l'ensemble, Webulk apporte aux épiceries vrac et aux producteurs des outils digitaux qui permettent de les mettre en relation directe, des outils habituellement dédiés aux grands réseaux. Couplée à un service d'expédition, cette relation permet alors à tous les acteurs de ce secteur de gagner en efficacité en ce qui concerne la démarche d'approvisionnement. La startup quant à elle se rémunère en prélevant une commission sur les transactions réalisées à travers sa plateforme et les prix qu'elle pratique sont comparables à ceux d'un approvisionnement direct chez le fournisseur, autrement dit, sans majoration.



Par ailleurs, il faut savoir qu'en plus du gain de temps sur la commande et la livraison qu'il offre, le marketplace Webulk assure également la fiabilité de ses produits. En effet, ses fournisseurs doivent se conformer à une charte. C'est-à-dire que ces derniers doivent avant tout clairement faire du vrac et dans l'alimentaire, ils se doivent d'être bio et de respecter les conditions de travail. Différentes sortes de nouveaux produits en vrac, comme la bière en vrac par exemple, seront bientôt disponibles dans les épiceries vrac.