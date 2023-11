Vulnérabilité financière des personnes âgées: les banques et assureurs appelés à accroitre leurs efforts

Les deux autorités qui supervisent le secteur financier en France ont appelé mardi ce dernier à "poursuivre (ses) efforts" dans la prise en compte de la vulnérabilité des personnes âgées, deux ans et demi après l'avoir appelé à une "vigilance renforcée".

"Sur la quinzaine d'établissements bancaires et d'entreprises d'assurance rencontrés, la majorité a pris en compte cette question", ont salué l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un communiqué commun, tout en relevant "de grandes disparités dans les actions mises en oeuvre".

Parmi les efforts déployés par le secteur financier: la mise en place d'"un référent +vulnérabilité+ ou +senior+" pour la moitié des établissements, des formations sur le sujet pour les conseillers pour deux tiers des établissements ou encore le "recourt à l'usage d'un âge +seuil+ à partir duquel des mesures de vigilance sont mises en oeuvre dans la relation avec le client", pour la quasi-totalité des entreprises.

Mais certains établissements "affichent pour le moment des grands principes sans les traduire en actes", relèvent les superviseurs.

"Les stratégies de commercialisation et les processus de vente doivent intégrer la vulnérabilité potentielle de la clientèle âgée, en s'appuyant sur les bonnes pratiques observées, telles que (...) l'échange systématique avec un conseiller avant toute souscription en ligne de produits complexes, la vigilance lors de la mise à jour des clauses bénéficiaires pour les contrats d'assurance vie, un second regard d'un supérieur hiérarchique, ou encore une analyse collégiale au travers d'un comité de discernement", conseillent-ils.