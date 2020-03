Envie d'un décor dépaysant pour passer vos prochaines vacances ? Non loin de la France, dans la région marocaine, la vallée du Drâa s'étend sur une centaine de kilomètres pour le plus grand plaisir de tous. Parcourue par le plus long fleuve marocain, elle présente un paysage typiquement marocain constitué de ksour, de kasbah, de palmeraies et d'ateliers de poterie. Pour découvrir le Maroc autrement, il s'agit là d'une destination à privilégier.



Un séjour au Maroc fait automatiquement penser à sa célèbre capitale Casablanca et à ses alentours. Toutefois, ce ne sont pas là les seuls trésors touristiques de ce pays. Un peu plus au sud se trouve la fameuse vallée du Drâa, une oasis d'un vert luxuriant s'étendant au milieu d'une région aride et désertique. Le déplacement vaut largement le détour. Zoom sur cette région au paysage incroyable.

Voyage dans la vallée du Drâa / Istock.com - moreISO

Découvrir le Maroc autrement

La vallée du Drâa tire son nom du fleuve Drâa, connu comme étant le plus long fleuve du Maroc. En effet, il parcourt environ 1 100 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Ce long système hydrographique traverse plusieurs villes marocaines sur son chemin. D'ailleurs, il se divise en trois sections de sa source à son embouchure. Celle du milieu porte le nom de Drâa moyen, aussi connu comme la vallée du Drâa. Cette dernière se situe dans la partie sud du Maroc. Elle commence dans la ville d'Ouarzazate et s'étend le long de la route N9 jusqu'à Mhamid. Cet ancien village est la porte du Sahara, au-delà duquel ce grand désert s'étend à perte de vue. La vallée du Drâa inclut également les villes d'Agdz et de Zagora aux alentours desquels sont installés Kasbah et lodges, parfaits pour pratiquer la sablothérapie.

Un paysage au contraste saisissant

Sans surprise, la vallée du Drâa est un véritable concentré de beauté. Elle est aussi impressionnante que le décor de carte postale de Deadvlei. Cette partie sud du Maroc est caractérisée par des oasis, des arbres fruitiers plantés partout ainsi que des palmeraies. Tout au long des 200 km de la vallée, les touristes sont plongés tantôt dans un décor verdoyant tantôt dans un univers désertique, sans oublier les canyons abrupts. Selon l'avis général, le parcours qui débute à Ouarzazate en direction de Zagora, bien que tortueux, est l'un des plus beaux du Maroc. Cette portion se démarque également comme étant la plus montagneuse du pays.

Les incontournables de la vallée du Drâa

En visite dans le coin ? Certains spots qui bordent la vallée méritent amplement un arrêt. Si l'envie de vous détendre tout en sirotant un délicieux thé marocain se fait sentir, le village de Tizgui, à peine à 12 km d'Agdz, est l'endroit idéal. Il abrite des cascades rafraichissantes au milieu du désert. Autrement, il est également possible de se prélasser au bord du Drâa à Hara Oasis. Un écolodge s'y trouve, niché au cœur de la palmeraie d'Agdz. Il propose de jolis bungalows situés face au mont Kissane et des séances de yoga. En fin de parcours, Mhamid, le village situé à l'entrée du Sahara, est le point de départ rêvé pour un trek dans le désert.