Emménagement rime avec changement ! Nouvelle école, nouveaux voisins, nouveaux loisirs... Les changements qui accompagnent un déménagement sont en effet légion. Et ils sont autant d'occasions de prendre de nouveaux départs et de nous mettre plus en phase avec nous-mêmes. Au registre des changements à opérer qui peuvent être vecteurs de progrès ; votre contrat gaz et électricité : peut-être le moment est-il venu d'envisager de verdir votre consommation... pourquoi et comment franchir un tel pas ? On vous dit tout !

Vous emménagez ? C'est peut-être l'occasion d'opter pour une énergie plus verte... / istock.com - Blue Planet Studio

Énergie : le monopole d'État n'existe plus depuis bien longtemps !

Les consommateurs ne le savent pas toujours, mais en France, on peut choisir son fournisseur électricité et gaz en toute liberté. Le monopole dont a bénéficié l'opérateur historique EDF/GDF (GDF/SUEZ étant par la suite devenu ENGIE) a en effet pris fin depuis 2007 ! C'est ainsi que depuis cette date, chaque Français a la faculté d'opter pour le fournisseur qui lui paraît le plus adapté à son besoin et au prix qui lui convient le mieux. Mais, là encore, l'éventail des fournisseurs et des coûts souffre d'un déficit de connaissances... C'est ainsi qu'EDF continue à assurer 90 % des besoins des Français, tandis qu'Engie en couvre 80 %. Et pourtant, elles sont nombreuses et variées, ces offres dites « alternatives »... Et leurs avantages ne sont pas neutres ! Certains fournisseurs qui proposent des coûts bien moins élevés que le tarif dit « réglementé » peuvent faire baisser votre facture de consommation d'environ 12 %. D'autres fournisseurs proposent une énergie plus « verte » en s'appuyant sur des sources renouvelables telles que les éoliennes, le solaire, le biomasse, la géothermie ou encore l'hydraulique, etc.

Quel est le principe de l'énergie « verte » ?

Ces fournisseurs qui promettent une énergie plus vertueuse pour la préservation de notre planète prennent un engagement : celui de réinjecter sur le réseau national une quantité d'électricité équivalente à celle consommée par leurs clients. Et cette énergie réinjectée doit obligatoirement provenir de sources renouvelables (l'éolien, le solaire, le biomasse, la géothermie ou encore l'hydraulique, etc....). Ainsi, le client « vert », non seulement consomme une énergie issue de sources renouvelables, mais il contribue aussi à rendre la production de cette énergie exponentielle. Les fournisseurs qui s'engagent sur de telles offres produisent, pour prouver leur bonne foi, un certificat attestant de la provenance de leur énergie. Cette « garantie d'origine » est délivrée par une société indépendante habilitée à produire de tels certificats.

Autre promesse : proposer une électricité neutre en carbone, en réduisant les émissions de CO2 et en investissant dans les énergies renouvelables.

Vous constaterez par ailleurs, en vous rendant sur des sites de comparateurs en ligne muni de votre estimation de consommation, que ces offres d'énergie verte ne sont pas plus coûteuses que les offres traditionnelles. Elles peuvent même s'avérer plus avantageuses ! Elles représentent donc une alternative sérieuse et fiable aux circuits historiques, tout en permettant de répondre à un besoin croissant de consommer plus responsable... À tous les niveaux.