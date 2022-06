Voitures électriques: bientôt des bornes de recharge dans les hôtels des enseignes Accor

Des bornes de recharge de véhicules électriques vont être déployées dans les hôtels des enseignes du groupe Accor tels que F1, Ibis, Mercure ou Novotel, par la société Electra qui a conclu un accord avec AccorInvest, propriétaire de murs et exploitant hôtelier d'un parc de 800 hôtels.

A partir de fin 2022, seront progressivement équipés en "bornes de recharge rapide et ultrarapides", 68 établissements "principalement situés en zones urbaines", - soit un total de 362 points de charge- "en commençant par Paris et Lyon", précise un communiqué commun jeudi.

Ces stations de recharge, "intégralement alimentés en énergie verte, seront accessibles à tous", "clients des hôtels, particuliers en itinérance ou encore flottes professionnelles (taxis, VTC, logistique, autopartage...)

Les parkings des hôtels seront accessibles 24 heures sur 24 et 7jours sur 7 et les automobilistes "pourront bénéficier des services des hôtels pendant la charge de leur véhicule", précisent les partenaires.

Cofondée en 2021 par Aurélien de Meaux, Augustin Derville et Julien Belliato, la société Electra sera chargé de l'installation et de l'exploitation des stations.

Autrefois pôle immobilier d'Accor, qui n'en possède plus que 30%, la société AccorInvest est propriétaire et parfois exploitante d'un parc de 800 hôtels sous différentes marques du géant français de l'hôtellerie (Ibis, Novotel, Mercure...) dans 27 pays, en Europe, en Amérique Latine et en Asie.

