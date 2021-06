Voitures d'occasions en ligne: Aramis Auto valorisée plus de deux milliards d'euros

Aramis Auto vise une valorisation entre 1,9 et 2,3 milliards d'euros après son entrée en Bourse, a indiqué mardi la plateforme internet de vente de véhicules, contrôlée par le groupe Stellantis.

La société a fixé le prix de l'action entre 23 et 28 euros, pour une clôture de l'offre prévue le 16 juin et les premiers échanges à la Bourse de Paris le 18 juin.

La taille totale de l'opération, qui combine émission d'actions nouvelles et cession d'actions existantes, serait comprise entre 446 millions et 481 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, indique Aramis Auto.

Vingt ans après sa fondation, Aramis vise avec cette opération une place de leader européen, en comptant sur un marché de l'occasion "immense" et "extrêmement résilient", a souligné l'un de ses cofondateurs, Guillaume Paoli, lors d'une conférence de presse.

Aramis, qui a vendu 66.000 véhicules en 2020, compte sur l'accélération du marché des véhicules d'occasion reconditionnés dans toute l'Europe, et sur le rachat de concurrents.

Selon M. Paoli, le marché européen est encore "en cours de digitalisation", et reste "fragmenté" par rapport au marché américain, où les plateformes Carvana ou Vroom ont explosé ces dernières années et ont particulièrement bien résisté aux soubresauts économiques de 2020.

Déjà présent en Espagne et en Belgique, Aramis compte passer en 2021 la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires après avoir acquis une participation majoritaire dans le site britannique CarSupermarket.com.

Ses concurrents ont également le pied sur l'accélérateur: la toute jeune plateforme britannique Cazoo vient de choisir d'entrer en Bourse à New York, avec une valorisation estimée à 7 milliards de dollars en ayant recours à un SPAC, un véhicule coté ad hoc qui a le vent le poupe sur les marchés.

Stellantis, actionnaire d'Aramis à près de 70% depuis 2016, conservera une participation majoritaire après l'introduction en Bourse. Les deux cofondateurs d'Aramis resteront des actionnaires de référence et continueront à diriger le groupe.

La part du capital flottant, de 20% après l'opération, pourrait dépasser les 23% en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Comptant sur une croissance du marché d'occasion en Europe de 4,7% par an jusqu'en 2025, le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge comprise entre 2,7% et 2,9% pour l'exercice clos au 30 septembre 2021, "sous réserve que le Covid-19 ne perturbe pas davantage le niveau d'activité actuel".

tsz/mla/spi