Voici la propriété la plus chère de Californie

EN IMAGES - Ce manoir de Los Angeles a été acquis pour 150 millions de dollars par un fils de Rupert Murdoch, le magnat américain des médias.

Six. C'est le nombre de ventes de propriétés à plus de 100 millions de dollars réalisées à Los Angeles depuis 2016. Il faut désormais en ajouter une septième. Il s'agit d'un manoir de 2300 m² situé dans le quartier huppé de Bel-Air et connu sous le nom de «Chartwell Mansion». Construite en 1930 sur un terrain de 4 hectares, cette propriété de style néoclassique français a été acquise 150 millions de dollars (environ 135 millions d'euros) par un fils de Rupert Murdoch, le magnat américain des médias, selon le Los Angeles Times.

Un montant qui a de quoi donner le tournis mais moins que le prix demandé lors de la mise en vente en 2017: 350 millions de dollars. En deux ans, le tarif a donc chuté de plus de 57%! Le dernier prix affiché était de 195 millions de dollars (175 millions d'euros), selon l'annonce toujours en ligne du réseau immobilier Gitlin Luxury Properties. Et dire qu'en 1945, ce manoir avait été vendu pour... 200.000 dollars à un hôtelier du nom d'Arnold Kirkeby! Une quarantaine d'années plus tard, c'est un autre magnat des médias, Andrew Jerrold Perenchio, qui l'achète pour 13,5 millions de livres sterling.

Quoi qu'il en soit, c'est la plus grosse vente réalisée dans la «Cité des anges». Le dernier record était détenu par une maison de Malibu acquise 110 millions de dollars (99 millions d'euros) par le co-fondateur de Hard Rock Cafe Peter Morton en avril 2018. En revanche, à l'échelle des États-Unis, cette transaction arrive en deuxième position. Loin derrière un quadruplex de 2100 m² vendu en janvier 2019 pour 238 millions de dollars (près de 210 millions d'euros à l'époque) à New York. Soit plus de 113.000 dollars le m²!

Le futur propriétaire de «Chartwell Mansion» pourra profiter de 18 chambres, 24 salles de bains, d'un garage souterrain qui peut abriter jusqu'à 40 voitures ou encore d'une cave à vin qui peut contenir 12.000 bouteilles. Sans compter une salle de bal, un court de tennis ainsi qu'une piscine à laquelle le fils de Rupert Murdoch et sa famille pourront accéder grâce à un tunnel secret qui passe sous la maison. Ils pourront également accueillir leurs hôtes dans une maison de cinq chambres.