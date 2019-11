Voici la maison d'architecte préférée des Français

EN IMAGES - Durant le mois d'octobre, Le Figaro Immobilier, en partenariat avec l'agence Architecture de collection, vous a proposé de voter pour le prix Archinovo récompensant la plus belle maison d'architecte de France.

Pendant le mois d'octobre, nous vous avons présenté une quarantaine de maisons d'architecte sélectionnées par l'agence Architecture de collection. Plus de XXX votants se sont prononcés pour désigner la plus belle maison d'architecte de l'année. Ils viennent de rendre leur verdict et ont choisi une villa située à Carqueiranne, dans le Var (voir notre illustration principale) qui reçoit donc le prix Archinovo.

Il s'agit d'une résidence secondaire de 464 m² qui s'inspire des villas néo-californiennes des années 1960. Pour l'architecte Frédérique Pyra-Legon, l'enjeu fondamental sur ce site au si fort dénivelé était d'intégrer une construction sur trois niveaux sans dépasser la hauteur imposée. Cela a été rendu possible grâce à son insertion semi-enterrée côté Nord, qui participe également à l'inertie thermique des intérieurs.

L'Ile-de-France en force dans le top 10

La propriété comprend six chambres avec salle d'eau privative. Toutes les pièces de vie offrent une vue imprenable sur la mer Méditerranée et la baie d'Almanarre grâce à l'orientation plein Sud de la villa. Une piscine à débordement s'étend en porte à faux au-dessus de la mer.

Cette villa varoise succède au palmarès à une maison de vacances de 250 m² située dans les Bouches-du-Rhône, à Ensuès-la-Redonne exactement.

Et voici ci-dessous la suite du top 10 des votes, avec en lien leur fiche de présentation. On notera que quatre des dix plus belles maisons d'architectes désignées par les votants sont situées en Ile-de-France.

N°2 Maison C à Reims (51)

N°3 Maison d'angle à Meudon (92)

N°4 Extension d'une maison à Montreuil (93)

N°5 Maison au Cap Ferret (33)

N°6 Entre deux Patios à Saint-Ouen (93)

N°7 Maison HM1 à Aurignac (31)

N°8 Maison à Mouveaux (59)

N°9 Allout House à Nantes (44)

N°10 Maison Brancas à Sèvres (92)