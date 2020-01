Visitez cette intrigante maison de campagne parisienne mise aux enchères

VIDÉO - Le Figaro a pu visiter un «hôtel particulier» parisien et son vaste jardin caché derrière un immeuble à l'abandon mis aux enchères ce jeudi.

Une «curiosité» pour certains, une «verrue», pour d'autres. Coincé entre deux beaux immeubles haussmanniens, le bâtiment du 12, rue Oudinot (Paris 7e) fait peine à voir. Les voisins et autres commerçants seraient ravis de pouvoir disposer d'une bien meilleure vue. Depuis 30 ans, cet édifice d'environ 1000 m² (sur trois niveaux), construit à la fin du 19e siècle, est inoccupé et totalement muré, pour éviter les squats (voir la photo ci-dessous).

Derrière lui se cache une «maison de campagne» de près de 600 m² (sur deux niveaux). Bâtie à la fin du 19e siècle, elle donne sur un jardin de 950 m². L'un comme l'autre nécessitent d'importants travaux estimés à environ 10 millions d'euros. Un ensemble immobilier que Le Figaro a pu visiter (voir l'illustration principale).

Travaux encadrés

Des travaux qui sont strictement encadrés par un plan de sauvegarde spécifique au 7e arrondissement de Paris. Publié en mai 2016, il interdit non seulement la démolition de l'ensemble immobilier mais aussi la construction de nouveaux bâtiments ou l'extension de l'existant. Le futur acquéreur devra restaurer les deux édifices à l'identique. Un sacré frein pour tous les candidats qui souhaitent sortir de terre un nouveau programme immobilier dans les années à venir.

Et ce d'autant plus que, selon nos informations, une réserve de 2400 m² (en plus des 1600 m² habitables) constructibles serait disponible mais elle nécessite l'accord des architectes des bâtiments de France. Deux solutions: la première, réclamer dans les plus brefs délais un permis dérogatoire. Mais l'affaire est loin d'être entendue. L'acheteur devra s'entourer d'une équipe pointue et mettre des moyens financiers importants pour convaincre les Architectes des bâtiments de France. La seconde: attendre environ...dix ans que le plan de sauvegarde soit réexaminé.

Malgré ces lourdes contraintes, depuis le mois de décembre, entre 150 et 200 personnes se sont déplacées pour visiter cet ensemble immobilier. Un défilé de marchands de biens, de promoteurs, d'investisseurs séduits par l'emplacement - à deux pas de Matignon et des Invalides - mais aussi par la séduisante opération à réaliser avec cet actif immobilier. La plupart seront certainement présents ce jeudi après-midi pour participer à sa mise aux enchères. Le prix de départ a été fixé à six millions d'euros.

Le propriétaire, un marchand de biens néerlandais, espère tirer de cette vente plus de 20 millions d'euros (soit plus de 12.500 euros le m² habitable, en sachant que la rue Oudinot est cotée à plus de 13.000 euros selon Meilleursagents). Un prix légèrement supérieur à celui auquel il avait acquis cet ensemble immobilier en 1990 (80 millions de francs, soit 18,6 millions d'euros en tenant compte de l'inflation). Surtout, cette somme lui permettrait de rembourser une partie de sa dette de 35,5 millions d'euros (sans les intérêts) qu'elle doit à la banque américaine JP Morgan, selon le cahier des conditions de vente.