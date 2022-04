Vinci : Xavier Huillard reconduit à la tête du groupe

Le PDG de Vinci Xavier Huillard a été reconduit mardi à la tête du groupe de BTP, d'infrastructures et de concessions de transports, mais devra, en cours de mandat, abandonner ses fonctions de directeur général, pour des questions de limite d'âge.

L'assemblée générale a voté "le renouvellement pour une durée de quatre ans du mandat d'administrateur de M. Xavier Huillard", a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette résolution a recueilli les suffrages de 90,79% des votants.

"Le Conseil d'administration de Vinci, qui s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale, a décidé de nommer M. Xavier Huillard président-directeur général, étant précisé que le Conseil n'a pas l'intention de proposer une modification des limites d'âge prévues dans les statuts. Les fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur général de Xavier Huillard seront donc dissociées avant la fin de son nouveau mandat", a précisé le groupe.

Les statuts actuels de Vinci prévoient une limitation à 70 ans pour les fonctions de directeur général, et à 75 ans pour la fonction de président. M. Huillard fêtera ses 68 ans en juin 2022 et devra donc laisser sa place de directeur général au plus tard lors de l'Assemblée générale clôturant les comptes de l'année de ses 70 ans, qui se tiendra au printemps 2025.

Lors de l'Assemblée générale, Yannick Assouad, présidente du comité des nominations et de la gouvernance du conseil d'administration a invoqué une "raison double" pour appuyer cette reconduction de M. Huillard: en premier lieu, aider le groupe à retrouver "une performance financière équivalente à celle d'avant la crise".

Si certaines activités, comme Vinci Autoroutes, ont d'ores et déjà renoué en 2021 avec leurs performances de pré-pandémie, la branche Vinci Airports a connu une nouvelle perte lors du dernier exercice, conséquence des difficultés du secteur aérien.

Autre raison avancée pour maintenir Xavier Huillard dans son fauteuil de PDG, accompagner l'intégration de Cobra IS, branche énergie du groupe espagnol de construction ACS dont l'acquisition par Vinci a été finalisée en 2021.

"Nous ne pouvions pas proposer une nouvelle direction générale du groupe pendant cette période d'intégration de Cobra IS", a estimé Mme Assouad.

Concernant la succession de M. Huillard à la direction générale, elle a assuré que le comité des nominations et de la gouvernance s'en était d'ores et déjà "préoccupé": "le vivier de dirigeants du groupe Vinci est important", a-t-elle déclaré, semblant évoquer une solution interne au groupe.

ngu/els/LyS