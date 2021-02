Villas fantômes à Bali: deux coachs condamnés à 5 ans ferme pour escroquerie

Plus d'une centaine de personnes avaient investi dans un complexe touristique à Bali qui n'a jamais vu le jour : deux frères, coachs en "bien-être", ont été condamnés vendredi à cinq ans de prison pour escroquerie et blanchiment notamment, mais leur banque, la Caisse d'Épargne, a été relaxée.

Agés de 48 et 54 ans, Franck et Eric G. avaient comparu libres au procès fin 2020. Ils ont quitté la salle encadrés de policiers vendredi, le tribunal ayant prononcé un mandat de dépôt. Dans la salle, l'émotion a saisi leurs proches et les parties civiles venues pour l'énoncé du jugement.

Le tribunal a par ailleurs condamné les deux hommes à payer un total d'environ 12,5 millions d'euros en dommages et intérêts, au titre des préjudices moral et matériel, et quelque 100.000 euros en frais de justice.

Le parquet avait requis six et quatre ans de prison ainsi que 10.000 et 60.000 euros d'amende. Pour la Caisse d'Épargne Ile-de-France, le ministère public avait demandé 1,65 million d'euros d'amende, le maximum légal, ainsi que 24 millions d'euros de confiscation.

Les frères étaient poursuivis pour avoir organisé un système d'escroquerie fondé sur le modèle de la pyramide de Ponzi: les premiers investisseurs, à qui l'on a promis des gains mirobolants, sont rémunérés par l'argent des suivants, jusqu'à épuisement du modèle.

Entre 2009 et 2014, plus d'une centaine de personnes, recrutées notamment via des séances de coaching et des conférences, avaient investi dans le resort "Rening Bay" - parfois les économies d'une vie - via la société des deux frères, Vivalavi. Plus de 15,8 millions d'euros au total, a évalué le tribunal.

Ce complexe touristique de plusieurs hectares offrait l'espoir de rendements de 8 à 10% par an si l'on y achetait une chambre ou une villa. Des travaux ont bien commencé sur l'île indonésienne mais il n'a finalement jamais vu le jour.

Les deux prévenus avaient contesté toute "manoeuvre frauduleuse", plaidant la faillite commerciale. Leur avocat, Me Julien Andrez, a dit son intention de faire appel.

La banque, jugée pour "blanchiment" par négligence, a été relaxée, car "il n'a nullement été démontré des défaillances majeures susceptibles d'étayer la thèse selon laquelle l'établissement bancaire [a] fait montre de complaisance".