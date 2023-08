Villas de prestige et arrosage: manifestation contre un golf près d'Aix-en-Provence

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté samedi matin contre un projet immobilier dans un domaine abritant un golf dans les Bouches-du-Rhône et réclamer la restriction de l'arrosage des golfs lors d'épisodes de sécheresses, ont indiqué les organisateurs.

Environ une centaine de personnes se sont rassemblées sans incidents près du "château l'Arc golf club" à Fuveau, près d'Aix-en-Provence, à l'appel notamment de l'Association nationale pour la biodiversité (ANB), du Groupe national de surveillance des arbres et du collectif local Eau secours.

Ils dénonçaient notamment un projet de construction de quelque 130 villas sur les terres du domaine, un programme "d'exception" dont les terrains nus sont actuellement proposés à la vente sur le site du golf "entre 520.000 et 900.000 euros".

Le programme a obtenu les autorisations urbanistiques nécessaires, mais plusieurs association ont porté plainte mi-juillet contre les promoteurs du projet pour "dégradation, altération et destruction d'habitat d'espèces protégées et perturbation intentionnelle d'espèces protégées", notamment des oiseaux, reptiles et amphibiens.

"Nous réclamons la suspension des travaux, les engins ne doivent pas revenir, nous sommes prêts à défendre chaque mètre carré", a déclaré à l'AFP Pierrot Pantel, de l'ANB, promoteur de l'action en justice.

Les manifestants réclamaient également "l'interdiction totale d'arrosage des golfs dans la région dès le niveau 3 d'alerte sécheresse", soit le niveau d'alerte renforcée, le 3e sur une échelle de 4, qui prévoit des restrictions d'usages, a de son côté indiqué Jeanne Valabrègue, du collectif Eau secours.

"L'eau est une ressource globale, la question de la légitimité d'un golf à arroser se pose dans la situation climatique que nous traversons", a-t-elle dit.

La direction du golf n'était pas immédiatement joignable.