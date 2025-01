Ventes, prix, locatif : ce qui attend le marché immobilier en 2025

Malgré les annonces encore floues du gouvernement Bayrou, la Fnaim affiche un optimisme prudent pour les premiers mois de 2025. Du moins sur le front des transactions, car le marché locatif souffre encore.

Le marché immobilier, indéfectiblement lié à l'évolution des taux de crédit et des prix, devrait reprendre un peu de vigueur au premier semestre 2025. Loïc Cantin, président de la Fnaim , se veut encourageant : «La baisse des taux est un détonateur salutaire, la production de crédit s'est redressée», constate-t-il.

Transactions : un 1 er semestre 2025 sous le signe de la reprise

Les taux de crédit immobilier , à 3,27% en moyenne début janvier 2025, pourraient retomber à 3% dans les semaines à venir , à condition que les annonces d'outre-Atlantique ne fassent pas repartir l'inflation à la hausse.

Cette détente des conditions de financement, combinée aux ajustements de prix, donne un peu d'espoir. En moyenne, les prix de l'immobilier ont reculé de 0,8% sur un an , tous types de biens et régions confondus, et même de -4,9 % sur les logements anciens depuis deux ans.

Ces évolutions contribuent &agr