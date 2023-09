Vente de yearlings à Deauville, ce qu’il faut savoir

La vente traditionnelle de Deauville a atteint un record : 56,9 millions d'euros. (© Arqana)

Le marché des yearlings bat tous les records à la vente de Deauville en 2023 : 56,9 millions d'euros d'enchères avec une hausse de 15%. Le prix moyen s'établit à 232.445 euros, en légère progression.

L’intérêt pour les ventes de yearlings (pur-sang d’un an révolu) ne se dément pas.

Lors de la vente traditionnelle de Deauville réalisée sous l’égide de la maison Arqana, qui s’est déroulée du 18 au 20 août 2023, le chiffre d’affaires a atteint un niveau record. Sur les 283 chevaux présentés sur le ring, 87% ont changé de mains pour un total d’enchères de 56,9 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport à 2022.

À l’issue de cette édition, le prix moyen de ces poulains et pouliches d’une qualité exceptionnelle s’est établi à 232.445 euros, en progression de 1% par rapport à l’édition déjà record de 2022.

2,4millions pour une fille de Dubawi et de Frida La Blonde

Le prix le plus élevé a été atteint par une fille de Dubawi et de Frida La Blonde (lot 214). Présentée par le haras d’Etreham, elle a été adjugée 2,4 millions au courtier anglais Oliver St Lawrence pour le compte d’un propriétaire du Bahreïn, flirtant avec le record de 2,6 millions enregistré en 2015. Sur les deux autres marches du podium, on trouve un fils de Siyouni (lot 244), adjugé 2,2 millions, puis un autre fils de Dubawi (lot 21), à 1,25 million, deux pur-sang présentés par l’Écurie des Monceaux.

C’est cette même Écurie des Monceaux (située dans le Calvados), dirigée par Henri Bozo, qui prend de nouveau la tête du classement des vendeurs, avec 35 yearlings vendus