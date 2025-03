Vacances scolaires 2025 : voici toutes les dates pour 2025-2026, zone par zone

Consultez le calendrier officiel des vacances scolaires 2025 et 2026 pour la zone A, B et C et découvrez les dates essentielles des vacances de février, de printemps et d’été.

En 2025, les vacances d’hiver sont organisées selon trois périodes distinctes, en fonction des zones académiques en France métropolitaine :

Zone A : du 22 février au 10 mars 2025

Zone B : du 8 au 24 février 2025

Zone C : du 15 février au 3 mars 2025

Les régions d’outre-mer et la Corse suivent des calendriers scolaires adaptés à leurs spécificités locales. Les dates précises pour ces territoires (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Corse) sont consultables sur le site de l’Éducation nationale.

Quelles sont les dates des vacances scolaires 2025 ?

Quelles sont les dates des vacances scolaires 2025-2026 ?

lundi 1er septembre 2025

du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025

du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026

du samedi 7 février 2026 au lundi 23 février 2026 pour la zone A, du samedi 14 février 2026 au lundi 2 mars 2026 pour la zone B et du samedi 21 février 2026 au lundi 9 mars 2026 pour la zone C

du samedi 4 avril 2026 au lundi 20 avril 2026 pour la zone A, du samedi 11 avril 2026 au lundi 27 avril 2026 pour la zone B et du samedi 18 avril 2026 au lundi 4 mai pour la zone C

samedi 4 juillet 2026

Zone A, B ou C... Quelles sont les zones des vacances scolaires ?