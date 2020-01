Vacances d'hiver : les prix de l'immobilier dans les stations de ski françaises

Vous envisagez d'acheter un bien à la montagne pour vos vacances ? Voici un diaporama des prix de l'immobilier dans les stations françaises.

La location d'un logement peut vite faire exploser le budget des vacances aux sports d'hiver. Le tarif d'une semaine par personne peut atteindre 1 050 euros dans les stations des Alpes les plus huppées, selon le baromètre mensuel SeLoger relayé par Capital. Dans les Pyrénées, les tarifs sont beaucoup plus abordables mais restent conséquents. L'achat d'un bien peut alors devenir une alternative mais, là aussi, les prix peuvent s'envoler.

Les Alpes, plus chers à l'achat

Les cinq domaines skiables les plus onéreux se situent dans les Alpes. Les stations les plus chères sont Val-d'Isère (11 993 euros/m²), Courchevel (10 854 euros), Méribel (9 278 euros), Megève (8 618 euros) et Chamonix (8 138 euros).

Pour obtenir des prix plus abordables, il faut perdre un peu d'altitude comme à Saint-Pancrace (2 100 euros/m²) ou Pra Loup (2 220 euros), note Capital. Orelle (1 435 euros), Termignon (2 192 euros) et Villeneuve (2 350) complètent le classement des stations abordables.

De 1 060 euros à 3 836 euros dans les Pyrénées

Les Pyrénées offrent des tarifs beaucoup plus abordables. Ceux constatés dans les stations les plus chères sont comparables à ceux relevés dans les stations les moins chères des Alpes. Germ est ainsi la station la plus onéreuse (3 836 euros/m²) devant Cauterets, Saint-Lary-Soulan, Les Angles et Aragounets dont les prix n'excèdent toutefois pas 3 000 euros/m² en moyenne. La station la moins chère du massif pyrénéen est Goulier (1 060 euros/m²).