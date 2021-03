URW: Xavier Niel franchit le seuil des 10% du capital

Le fondateur d'Iliad Xavier Niel détient désormais 11,4% du capital et des droits de vote du géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) mais assure ne pas vouloir en prendre le contrôle, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) mercredi.

Xavier Niel a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, "indirectement par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Rock Investment et NJJ Market qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital et des droits de vote de la société et détenir indirectement, à ce jour, 15.789.685 actions" soit 11,40% du capital de l'entreprise, selon l'AMF.

Dans un courrier cité par l'Autorité, il précise que ces acquisitions ont été "financées par fonds propres et par endettement bancaire", et que s'il n'a "pas l'intention de prendre le contrôle de la société", il "envisage de poursuivre (ses) achats en fonction des conditions de marché".

Xavier Niel avait mené avec Léon Bressler, ancien PDG de 1992 à 2006, une fronde d'actionnaires contre la précédente direction du groupe, couronnée de succès avec l'arrivée à la tête du conseil de surveillance de Léon Bressler et à la présidence du directoire de Jean-Marie Tritant, en fin d'année 2020.

A cette occasion, Xavier Niel avait fait son entrée au conseil de surveillance d'URW. Il avait auparavant plaidé pour un changement de stratégie radical pour le groupe qui détient notamment le Forum des Halles à Paris, mettant en cause le rachat en juin 2019 du géant anglo-saxon Westfield pour plus de 20 milliards d'euros, qui a endetté la foncière, et réclamant la cession des centres acquis aux Etats-Unis à cette occasion.

cda/pn/pcm