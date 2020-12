URW: le consortium frondeur met fin à son pacte d'actionnaires

A la suite du succès de la fronde chez Unibail-Rodamco-Westfield (URW), les membres du consortium opposé à l'ancienne direction mettent fin au pacte d'actionnaires, ont-ils annoncé mercredi.

Les membres du consortium mené par Léon Bressler, ancien PDG de 1992 à 2006 redevenu président du conseil de surveillance de la foncière le mois dernier, et Xavier Niel, fondateur d'Iliad, "ont mis fin à leur pacte d'actionnaires, à compter du 21 décembre 2020" et "n'agissent plus de concert", selon un communiqué.

"A la suite du rejet de l'augmentation de capital et de la nomination de leurs candidats au conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield SE", les membres du consortium estiment que les principaux objectifs de leur action de concert "ont été atteints" et que "les bases solides d'un succès futur" sont désormais en place.

Le 10 novembre, les actionnaires d'URW ont voté le rejet de l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros élaborée par l'ancienne direction et approuvé la nomination des trois membres proposés par le consortium au conseil de surveillance, à savoir Léon Bressler, Xavier Niel et Susana Gallardo.

A compter de janvier 2021, Jean-Marie Tritant prendra les fonctions de président du directoire du groupe et Fabrice Mouchel celles de directeur général Finance.

"D'autres nominations au directoire devraient être annoncées ultérieurement", selon le communiqué.

MM. Bressler et Niel mettaient en cause le rachat en juin 2019 du géant anglo-saxon Westfield pour plus de 20 milliards d'euros, qui a endetté la foncière, et réclamaient la cession des centres acquis aux Etats-Unis à cette occasion.

Les deux hommes, qui contrôlent un peu plus de 5% de la foncière, ont lancé la fronde à la mi-octobre. Le groupe se trouvait alors dans une situation difficile et son cours de Bourse évoluait au plus bas depuis les années 1990, mis à mal par la fermeture de nombre de ses centres commerciaux pendant de longues semaines, conséquence de la crise sanitaire.

