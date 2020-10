URW: le conseil de surveillance défend la direction contre la fronde d'actionnaires minoritaires

Le conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a affiché lundi son soutien à la stratégie menée par la direction du groupe contre les critiques d'un consortium d'actionnaires minoritaires menés par l'entrepreneur Xavier Niel et l'ancien PDG Léon Bressler.

"Le conseil de surveillance d'URW s'est réuni aujourd'hui (lundi) et a réitéré son soutien et engagement unanimes en faveur du plan Reset présenté le 16 septembre 2020", a indiqué le conseil dans un communiqué.

"Ce plan constitue la seule réponse crédible pour assurer l'avenir à long terme du groupe, dans un environnement où l'industrie du +retail+ (commerce NDLR) fait face à la crise sans précédent de la Covid-19".

Unibail-Rodamco-Westfield a dû fermer de nombreux centres commerciaux pendant le pic de la crise sanitaire. Elle a accusé une perte nette de 3,5 milliards d'euros au premier semestre, où ses revenus ont chuté de 14,2% à 1,07 milliard d'euros.

Avec le plan Reset, la foncière cherche à renforcer sa situation financière et prévoit notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, un plan d'économies et 4 milliards d'euros de cessions.

Mais alors que les actionnaires d'URW doivent se prononcer sur l'augmentation de capital lors d'une assemblée générale le 10 novembre prochain, un groupe d'actionnaires détenant 4,1% du capital sont montés au front contre cette résolution.

Menés par l'entrepreneur Xavier Niel et l'ancien PDG Léon Bressler, ils jugent "désastreuse" la stratégie de la direction avec ce plan et proposent une stratégie alternative.

"Pour protéger URW et ses actionnaires et préserver la création de valeur future, le conseil de surveillance recommande à l'unanimité à tous les actionnaires de voter pour le plan Reset et contre les résolutions proposées par les activistes", a contre-attaqué le conseil lundi.

"La proposition des activistes présente un risque très élevé pour l'entreprise et ses actionnaires", car "leur plan repose exclusivement sur des cessions massives et incertaines, à un horizon et à des prix aléatoires", a défendu Colin Dyer, président du conseil de surveillance, cité dans le communiqué. Il reconnaît toutefois avoir "parfaitement conscience des efforts demandés" aux actionnaires de la foncière.

mhc/soe/dlm