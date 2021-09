Universal Music bondit de plus de 35% pour ses débuts en Bourse

La puissante major de l'industrie musicale Universal Music Group (UMG), évoluait mardi plus de 35% au-dessus de son prix d'introduction lors des premiers échanges en Bourse.

Le titre d'Universal, coté à la Bourse d'Amsterdam, s'échangeait à 25,52 euros vers 07H30 GMT, soit près de 38% au-dessus de son prix d'introduction, fixé à 18,50 euros lundi soir.

Le cours de Vivendi, cotée à la Bourse de Paris, n'était pas disponible dans les premiers échanges. Vivendi ne détient désormais plus que 10,13 % du capital d'UMG, selon un communiqué de l'entreprise mardi.

Universal, un géant mondial de la musique propriétaire des célèbres studios Abbey Road, qui ont abrité les Beatles et Lady Gaga, ou encore Kanye West et Amy Winehouse, de EMI Records (Justin Bieber, Keith Richards, Metallica) et de Capitol Records (Katy Perry, Paul McCartney) avait généré en 2020 quelque 7,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

