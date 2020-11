Unibail: direction et opposants en appellent chacun aux gendarme des marchés

La direction d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW), géant des centres commerciaux, et les opposants à sa stratégie, en pleine bataille à quelques jours d'une assemblée générale cruciale, se sont successivement attaqués l'un à l'autre devant l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le groupe, qui possède notamment le Forum des Halles, souffre beaucoup depuis le début de la crise sanitaire et veut procéder à une augmentation de capital à laquelle s'opposent deux actionnaires minoritaires, l'entrepreneur Xavier Niel et un ancien patron d'Unibail, Léon Bressler.

Ils appellent les actionnaires à refuser l'augmentation de 3,5 milliards d'euros, qui doit être décidée lors d'une assemblée générale le 10 novembre, et veulent plutôt que le groupe vende ses centres américains.

Mais la direction, par l'intermédiaire du cabinet Gouvernance en Action, a mis en cause cette semaine leurs motivations, dans un courrier adressé à l'AMF et transmis mercredi à la presse.

Selon ce cabinet, il est possible que M. Bressler n'ait tout simplement pas le droit de participer à l'augmentation de capital.

L'idée est que l'ancien patron d'Unibail a acheté sa part à une époque où le titre, en chute constante depuis presque trois ans, était bien plus élevé qu'actuellement et a subi une moins-value considérable.

Celle-ci serait telle que les régulations financières ne permettraient pas au fonds de M. Bressler d'accroître encore sa position.

"Cela peut donc le conduire à s'opposer à une opération qui serait pourtant dans l'intérêt des actionnaires, mais qu'il ne serait pas autorisé à suivre", avance le cabinet, appelant M. Bressler et M. Niel à détailler leur situation financière.

A leur tour, les opposants ont transmis jeudi à la presse un courrier à l'AMF, dans lequel ils s'attaquent à la direction.

Ils la mettent en demeure de cesser "la diffusion d'informations fausses et trompeuses" au sujet de positions prises par un cabinet de conseil aux actionnaires.

Ce type d'acteur joue un rôle essentiel dans la bataille car ces cabinets sont très influents, d'autant que l'actionnariat d'URW est très éclaté. Les deux camps cherchent à gagner leur approbation.

Les opposants accusent la direction d'URW d'avoir déformé publiquement la position du cabinet ISS, en évoquant un plein soutien à l'augmentation de capital.

Or, celui-ci a une position plus modérée dans le détail, jugeant qu'une augmentation n'est pas si urgente que le dit la direction. Il soutient par aileurs la nomination de MM. Bressler et Niel au conseil de surveillance, ce qu'URW n'a pas relayé.

