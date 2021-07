Une nouvelle organisation préconisée pour le logement en outre-mer

80% de ménages éligibles au logement social, mais 15% seulement de bénéficiaires: pour ne pas réitérer l'échec du précédent "plan logement outre-mer", une commission préconise un pilotage au plus près du terrain, afin de construire une politique du logement spécifique à l'outre-mer.

Pour plan logement courant de 2019 à 2022, la Délégation sénatoriale aux outre-mer propose dans un rapport jeudi une approche territorialisée et concertée, faisant remonter les besoins des collectivités elles-mêmes et organisant un pilotage au plus près des acteurs locaux.

Il faut selon ce rapport créer une instance à 4 niveaux: un conseil de concertation réunissant tous les acteurs locaux ; un comité de financeurs; un comité de pilotage plus restreint; et enfin des groupes thématiques de travail.

Cette territorialisation doit aussi passer par une meilleure représentation de l'outre?mer dans les instances nationales du logement, souligne le rapport.

L'exposition aux risques naturels (cyclones, séismes et réchauffement climatique) constitue un défi majeur dans l'outre-mer et en même temps les solutions qui y sont développées "devraient servir de source d'inspiration, d'échanges et de référence" selon la commission.

Par exemple, l'architecture bioclimatique, basée sur des savoir-faire traditionnels amérindiens, océaniens, ou tropicaux, offre des solutions de ventilation plus efficaces et moins onéreuses.

La commission évoque également les éco?quartiers, l'habitat léger ou "tiny houses" (petites maisons), ou encore l'habitat participatif ou collaboratif.

"Développer une filière de recherche et développement sur l'habitat innovant avec les outre?mer constituerait un levier important permettant en outre de mobiliser davantage de financements européens dédiés à l'innovation", assure le rapport.

À cet égard, le chantier de la performance énergétique des bâtiments "constituera un test", l'actualisation de la réglementation offrant une opportunité pour valoriser l'architecture bioclimatique, souligne le rapport.