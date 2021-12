Une hausse du taux du livret A annoncée en janvier, selon Le Maire

"Le taux du livret A augmentera en janvier", selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ( AFP / Denis CHARLET )

"Le taux du livret A augmentera en janvier", a déclaré lundi sur BMTV/RMC le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, sans préciser de combien.

Son ministère a précisé à l'AFP que l'augmentation du taux sera proposée par le gouvernement en janvier et interviendra le 1er février.

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau avait de son côté déjà indiqué vendredi sur RTL que le calcul du taux du livret A intégrerait l'inflation des six derniers mois.

"Je ne peux pas vous donner de chiffre : le gouverneur de la Banque de France fera une proposition", a précisé le ministre.

Sollicitée par l'AFP, la Banque de France n'a pas été en mesure non plus d'avancer un chiffre, la proposition n'étant officiellement faite au gouvernement que mi-janvier.

Il est cependant possible d'avoir une estimation en rappelant que le taux de rémunération du Livret A est calculé en faisant la moyenne entre, d'une part, la moyenne du taux d'inflation des six derniers mois et, d'autre part, la moyenne des taux interbancaires, c'est-à-dire les taux auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme. Le résultat est ensuite arrondi au dixième de point le plus proche, sans pouvoir descendre en dessous de 0,5%, le taux actuel.

Selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, le nouveau taux du Livret A devrait se situer "entre 0,7% et 1%", étant donné que l'inflation devrait atteindre en moyenne 2% sur les six derniers mois tandis que les taux interbancaires évoluent depuis plusieurs mois autour de -0,5%.

En dépit d'un niveau de rémunération au plus bas, le Livret A, qui sert notamment à financer le logement social en France, est devenu un placement refuge pour les épargnants pendant la crise sanitaire qui a vu bondir son encours.

Mais depuis le mois de mai, la collecte nette a connu un net ralentissement, tandis que la consommation a repris et que l'inflation s'est accélérée.

Évolution de janvier 2009 à février 2022 du taux du Livret A, comparé à l'inflation mensuelle jusqu'à novembre 2021 ( AFP / )

Bruno Le Maire a expliqué que la lutte contre les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat doit reposer sur le triptyque suivant : "protection contre l'augmentation des prix de l'énergie, 50% de l'augmentation de l'inflation c'est cela, protection contre l'augmentation des prix de consommation courante dans la grande distribution et également augmentation des rémunérations pour que les gens ne perdent pas d'argent sur les comptes dans lesquels ils ont placé leurs économies".

Interrogé sur un éventuel coup de pouce pour le smic au 1er janvier, il a répondu que "nous sommes le seul pays développé où le smic est indexé sur l'inflation".

