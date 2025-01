Une étude pointe la surcharge fiscale du travail qualifié en France

La fédération Syntec évalue à 7,9 milliards d′euros les surcoûts induits pour ses branches d′activité et y voit la cause d′une fuite des talents.

En plein débat fiscal, ce n'est pour une fois pas la fiscalité du patrimoine qui fait débat mais celle du travail et plus exactement celle du travail qualifié. La fédération Syntec (représentant notamment les secteurs de l'ingénierie, du conseil et du numérique) a chargé l'institut Rexecode d'établir des comparaisons internationales. Or, il ressort de cette étude que « la France se singularise par une surcharge fiscale et sociale ».

Dans le détail, en comparaison de la moyenne observée en Allemagne, Espagne, Italie et Pays-Bas, les prélèvements représentent 6 points de plus de salaire brut en France pour les salariés entre 1,4 et 2,5 Smic, 11 points de plus entre 2,5 et 3,5 Smic et même 15 points à compter de 4 Smic.

Un coût supérieur pou un salaire net plus faible

Bien entendu, le reproche fait habituellement à ce type d'étude concerne les différences de couverture sociale d'un pays à l'autre et par conséquent la difficulté à établir des comparaisons fiables.

Toutefois, Rexecode a devancé les critiques et souligne qu'en c