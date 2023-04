Des chercheurs australiens ont fait une incroyable découverte ! Leurs recherches ont détecté une enzyme d’une bactérie capable de transformer l’air en énergie. Une découverte prometteuse qui permet pour l’instant d’alimenter en énergie un petit circuit électrique. Une nouvelle source d’énergie durable et renouvelable qui pourrait révolutionner le secteur de l’énergie.

Une enzyme capable de produire de l'électricité !-iStock-Manjurul

L’hydrogène comme source d’énergie

Selon une récente étude parue dans la revue scientifique Nature, une équipe de chercheurs australiens, de l’université de Monash (Melbourne) ont réussi à identifier une enzyme capable de transformer l’hydrogène en énergie. Cette enzyme, baptisée « Huc » est présente dans la bactérie Mycobacterium smegmatis, qui vit dans le sol. Le fait d’utiliser l’hydrogène, présent dans l’air, comme source d’énergie n’est pas rare chez les bactéries. En effet, certaines bactéries vivent dans des environnements pauvres en nutriments. Elles ont donc développé cette stratégie de survie, notamment dans les cratères des volcans, les sols de l’Antarctique ou encore sous l’eau dans les océans. Les chercheurs se sont donc penchés sur ces bactéries capables de générer de l’énergie électrique grâce à l’hydrogène. Ils ont alors découvert une enzyme dotée d’une efficacité exceptionnelle. En effet, Huc est capable de consommer de très fines concentrations d’hydrogène présentes dans l’atmosphère. Après avoir identifié l’enzyme Huc, les chercheurs ont ensuite séparé l’enzyme de la bactérie, tout en conservant ses capacités.

Huc : une enzyme prometteuse

Ainsi, Huc peut « transformer l’hydrogène dans l’air en un courant électrique que nous pouvons mesurer et qui peut alimenter un petit circuit électrique », a expliqué le Dr Rhys Grinter, auteur principal de l'étude, au média The Latch. Pour aller plus loin, Chris Greening, également membre de l’étude, explique que l’hydrogène est la molécule la plus simple puisqu’elle n’est constituée que de deux protons « chargés positivement liés par une liaison formée par deux électrons chargés négativement ». Le rôle de l’enzyme Huc est de rompre cette liaison. Résultat, les protons se séparent et les électrons sont donc libérés, créant ainsi de l’énergie. Grâce à ce phénomène scientifique, les chercheurs sont convaincus d’avoir découvert une nouvelle source d’électricité.

Une capacité de production d’énergie encore limitée

Pour le moment, les chercheurs ont réussi à prouver qu’une petite quantité d’enzymes peut produire une faible quantité d’énergie électrique. Mais tout l’intérêt de l’enzyme Huc est qu’elle est stockable sur le long terme. En effet, Huc peut être conservée grâce à la congélation mais aussi par des températures élevées, sans perdre son efficacité. Les chercheurs sont donc optimistes et pensent pouvoir cultiver ces bactéries en laboratoire afin d’en extraire les enzymes. Une fois les enzymes stockées, elles serviront à alimenter de petits appareils électroniques. « La quantité d'énergie fournie par l'hydrogène dans l'air serait faible, mais probablement suffisante pour alimenter un moniteur biométrique, une horloge, une ampoule LED ou un simple ordinateur », expliquent les chercheurs. S’il reste difficile d’imaginer pouvoir alimenter une ville entière, les chercheurs ont bon espoir que ces enzymes pourraient alimenter des appareils plus énergivores grâce à une quantité plus importante d'enzymes.