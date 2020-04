Une commune du Nord envisage de doubler sa taxe foncière

Le maire de Bailleul compte faire passer la part communale de la taxe sur le foncier bâti de 19% à 38%, afin de financer un «budget de solidarité».

C'est une initiative qui pourrait bien faire des émules. Jeudi, le maire de Bailleul (Nord), bourgade de 15.000 habitants, située non loin de Dunkerque, va proposer un doublement de la taxe foncière sur le bâti, selon La Voix du Nord . Au cours d'un conseil municipal qui doit se tenir en visioconférence, l'élu, Marc Deneuche, devrait proposer de faire bondir la part communale de cet impôt de 19% à 38%. Alors que les doutes grandissent sur la suppression définitive de la taxe d'habitation pour tous les ménages malgré les dénégations du gouvernement, la taxe foncière reste un levier fiscal facile à activer.

Ce doublement placerait la commune bien au-delà de la moyenne nationale qui s'établissait à 21,19% en 2018 contre 21% en 2017 et 20,04% en 2012, selon les statistiques publiques. Le maire qui pour son deuxième mandat n'a recueilli que 23,44% des suffrages au premier tour des élections municipales explique ce doublement par sa volonté de créer un «budget de solidarité pour venir en aide à la population et au monde économique», selon le quotidien nordiste. Les taux municipaux pour la taxe d'habitation et pour la taxe foncière sur le non bâti resteraient inchangés.

Une visioconférence qui promet d'être animée

Reste à savoir si cette mesure qui ferait peser sur les seuls propriétaires immobiliers le poids de la solidarité sera adoptée. Le quotidien rappelle que si la plupart des propositions du maire ont été adoptées, sa position est fragile. Il est en effet arrivé en deuxième position lors du premier tour des élections municipales et est contesté par une partie de sa majorité. Même en visioconférence, le débat pourrait être animé.