Une centaine de saisonniers logeront en Bretagne dans l'internat de deux lycées

Une centaine de travailleurs saisonniers seront logés pendant l'été dans deux internats de lycées, à Lamballe (Côtes-d'Armor) et Dinard (Ille-et-Vilaine), en raison des difficultés à se loger en période estivale, a annoncé vendredi la région, à l'origine du dispositif.

La communauté de communes de Lamballe va "gérer, durant deux mois, l'accueil de saisonniers recrutés principalement par la Cooperl (abattage et transformation de porcs)", a indiqué dans un communiqué la région, propriétaire des locaux.

Quatre-vingts lits de l'internat du lycée Henri-Avril seront mis à la disposition des saisonniers. "Sur ce territoire, proche des stations littorales de Pléneuf-Val-André et Erquy, il n'est pas facile de trouver un toit en pleine saison touristique", ajoute le communiqué.

"Après signature d'une convention associant région, intercommunalité, lycée et Cooperl, les premiers résidents ont pris possession des lieux. Contre un loyer de 300 euros par mois prélevé sur salaire et reversé à Lamballe Terre et Mer, chacun dispose d'une chambre individuelle accessible 24h/24 et 7 jours/7 ainsi que d'espaces partagés: salles de douches, toilettes et cafeteria équipée de frigos et de micro-ondes", poursuit le communiqué.

A Dinard, une vingtaine de chambres du lycée hôtelier Yvon-Bourges seront mis à disposition de salariés de l'hôtellerie-restauration, qui peine à embaucher, en vertu des mêmes dispositions.

"Selon Pôle emploi, 50.000 emplois saisonniers sont proposés en Bretagne mais de nombreux postes restent vacants, les candidats ne trouvant pas à se loger à proximité", ajoute la région qui précise avoir déjà ouvert ses internats l'été pour des associations, des compagnies culturelles et des pelotons de gendarmerie.