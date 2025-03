Une Blancpain Fifty Fathoms Tech Ocean Commitment IV pour sauver l’île de Pangatalan

D’un noir digne des grandes profondeurs, le cadran de cette nouvelle édition limitée Blancpain Ocean Commitment capte 97% de la lumière.

Cela fait déjà plus de vingt ans que Blancpain agit afin de préserver de vastes zones océaniques. Sa nouvelle édition limitée Blancpain Ocean Commitment (BOC) contribuera à financer le Blancpain x Sulubaaï Marine Research Center, une extension du projet Sea Academy, initiative phare de l’engagement de la marque pour l’océan. Ce centre de recherche financé par Blancpain et inauguré en 2025 permet d’accueillir chercheurs, communautés locales et parties prenantes dont l’objectif est d’étudier, restaurer et protéger la baie de Shark Fin, aux Philippines. Sur les 23 050 € de son prix, 1000 € seront ainsi reversés à la Fondation Sulubaaï créée par le français Frédéric Tardieu pour sauver l’île de Pangatalan.

Cette série de 100 pièces, quatrième édition limitée Blancpain Ocean Commitment (BOC) depuis 2014, reprend la ligne de la Fifty Fathoms Tech, mais dans un diamètre inédit de 45 mm au lieu de 47 mm, pour une épaisseur de 14,1 mm. Plongeuse sérieuse oblige, son boîtier en titane grade 23 léger et résistant abrite une valve à hélium pour les plongées à saturation en caisson hyperbare. Quant à la lunette unidirectionnelle avec insert en céramique noire bombé, elle est inclinée vers le cadran, facilitant son utilisation même avec des gants de plongée.

Absorbant jusqu’à 97% de la lumière, son cadran noir absolu garantit une lisibilité optimale sous l’eau, avec ses index formés d’appliques blocks bombées luminescentes. Etanche à 300 m, elle embarque un calibre automatique 1315A, doté de 120 heures de réserve de marche.